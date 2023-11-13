 دخول 140 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح - بوابة الشروق
الإثنين 13 نوفمبر 2023 8:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

دخول 140 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 8:00 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 8:00 م

أفادت القاهرة الإخبارية، بدخول 140 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته القناة، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار الجهود التي تواصل مصر بذلها للتخفيف عن أعباء المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتبذل مصر جهودا حثيثة في التعامل مع الأزمة الراهنة في القطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتواصل استقبال الجرحى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مصر.

كما أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، حيث تواصل فتح معبر رفح، في حين يثير الجانب الإسرائيلي تعقيدات كثيرة في هذا الملف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك