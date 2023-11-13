دخول 140 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح

أفادت القاهرة الإخبارية، بدخول 140 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته القناة، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار الجهود التي تواصل مصر بذلها للتخفيف عن أعباء المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتبذل مصر جهودا حثيثة في التعامل مع الأزمة الراهنة في القطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتواصل استقبال الجرحى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مصر.

كما أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، حيث تواصل فتح معبر رفح، في حين يثير الجانب الإسرائيلي تعقيدات كثيرة في هذا الملف.