نفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، "الادعاءات الكاذبة" عن وجود مسلحين بمستشفى القدس، واعتبرتها "تحريضا لاستهداف المستشفى".

وقالت الجمعية في بيان، إنها تدين "ادعاءات جيش الاحتلال الكاذبة بخصوص قيام مسلحين بإطلاق قذائف من داخل مستشفى القدس".

واعتبرت الادعاءات "تحريضا واضحا لمواصلة استهداف قوات الاحتلال للمستشفى وحصارها في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني"، وفقا لوكالة الأناضول.

ورفضت الجمعية "هذه الادعاءات الكاذبة" موضحة أنه يظهر من "الفيديو المنشور (على صفحة متحدث الجيش الإسرائيلي) بشكل واضح أن المسلحين جاءوا من الشارع، في الوقت الذي كانت به دبابات الاحتلال تتمركز أمام المستشفى، الأمر الذي يعرض حياة الطواقم الطبية والمرضى للخطر".

وأضافت أنه "لا يوجد أي مسلح داخل المستشفى ولم يتم إطلاق أي رصاصة من داخل المستشفى، وكل الموجودين هم من المرضى وعائلاتهم والطواقم الطبية".

وطالبت المجتمع الدولي "بضرورة التدخل بشكل فوري لحماية طواقمها المحاصرة داخل المستشفى والتي تواجه خطر الموت المحدق في كل لحظة".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي نشر على حسابه في منصة "إكس" أن الجيش قام "بتصفية خلية مخربين عملت في محيط مستشفى القدس وأطلقت النار من مدخله باتجاه قواتنا".

وأضاف أدرعي: "خلال نشاط قامت به تعرضت قواتنا الى إطلاق قذائف RPG ونيران الأسلحة الخفيفة من مستشفى القدس في مدينة غزة".

واتهم المتحدث حركة "حماس" بـ"استغلال المواقع الحساسة منها المستشفيات بغية إطلاق النار" تجاه الجيش.

ومنذ 3 أيام، تكثف قوات الاحتلال من وجودها في محيط مستشفيات شمال قطاع غزة، في ظل مطالب متلاحقة لسكان شمال القطاع بالتوجه جنوبا.