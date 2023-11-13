كفر الشيخ تجري اختبارات انتقاء ناشئين جدد للعبة كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة

انطلقت اختبارات انتقاء دفعة من الناشئين الجدد للعبة كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، الأحد، بالصالة المغطاة بنادي "City club"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الاختبارات شملت توقيع الكشف الطبي على المتقدمين وقياس الطول والوزن واختبارات اللياقة البدنية والنفسية، بالإضافة إلى الاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا المشكلة من الدكتور محمد زكريا، والدكتور عبد الرحمن سليمان إدارة الأداء الرياضي، والدكتور حسين محمد من إدارة نظم المعلومات بوزارة الشباب والرياضة، وممثلي الاتحاد المصري لكرة اليد.

وشهدت المحافظة افتتاح مركزي المصارعة في بيلا والتايكوندو بدسوق بعد إعلان اللجنة عن المقبولين بالاختبارات في اللعبتين التي عقدت في سبتمبر الماضي، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة.