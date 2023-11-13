كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، عن موعد وصول محمد صلاح والثنائي مرموش ومصطفى محمد للانضمام لمعسكر منتخب مصر في التوقف الدولي الحالي.

قال محمد غرابة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس":" الثلاثي مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح سيصلوا مساء اليوم الإثنين، والفريق يكتمل بأكمله غدًا الثلاثاء".

أضاف محمد غرابة:" ليس هناك أي إصابات بين صفوف المنتخب والأمور مستقرة، نجهز لمباراتي جيبوتي وسيراليون، مواجهة جيبوتي ستكون على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساء".

أكد محمد غرابة:" نطالب بضرورة تواجد الجماهير في المدرجات، تواجد الجمهور مهم للغاية وسيحمس اللاعبين وسيحدث فارق، الجمهور اللاعب رقم 12 في الملعب".

وعن تواجد ثنائي الزمالك فتوح وصبحي مع المنتخب رغم مطالبة الزمالك باستبعادهما، قال غرابة:" كلا اللاعبين تدربا بشكل جيد، وفيتوريا أوضح أسباب أختياره لفتوح وصبحي، ليس هناك فارق بين فتوح وصبحي وباقي اللاعبين، كل تركيزنا على الفوز على جيبوتي وسيراليون".