تجهيزات كبيرة يشهدها نادي الزراعيين بمحافظة الجيزة؛ لاستقبال مهرجان الجيزة للتمور، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستمر على مدار يومين.

ويفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، فعاليات المهرجان والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، بحضور اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية وبعض المحافظين.

وأكد المحافظ، أن المهرجان يشارك فيه 70 عارضا من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وإنتاج التمور من بعض المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل، وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، وتسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، ويهدف الي التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

ويتضمن المهرجان، برنامج علمي للمشاركين من العارضين يحاضر فيه أساتذة من الجامعات المصرية لعرض عدد من الموضوعات منها:

"أصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها - العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية - تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري - التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح - استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية - إدارة آفات نخيل البلح الحشرية - إدارة آفات التمور المخزونة - المشاكل المرضية التي تؤثر على جودة وتداول التمور - إنتاج معجون التمر بطريقة آمنة - الأسس العلمية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل - الطرق التكنولوجية لمكافحة التمور أثناء التخزين - الاستفادة من مخلفات التمور - ماكينات ومواد تعبئة التمور - اقتصاديات إنتاج التمور والقدرة التنافسية".