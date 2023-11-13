أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، نقاشات مع كبار مساعديه حول احتمالية أن تكون أيام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السياسية معدودة، وفقا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسئولين بالإدارة الأمريكية، أن بايدن ذهب أيضا إلى حد اقتراح أن على نتنياهو التفكير في الدروس التي سيشاركها مع من سيخلفه في المنصب.

وعلى الجهة الأخرى، يعتقد نتنياهو أن حربا طويلة في غزة ستخفف الانتقادات وتبقيه في السلطة، وسيسمح له الوضع الجاري بنشر اللوم وإلقاء كل المسئولية الشخصية عن الضربة التي تعرضت لها إسرائيل على يد المقاومة الفلسطينية في عملية 7 أكتوبر، كما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

* الضفدع والعقرب

وتكمل الصحيفة الإسرائيلية، بأن نتنياهو يمهد تدريجيا الطريق لمواجهة سياسية مع الولايات المتحدة.

وترى الصحيفة في سياسة نتنياهو، بأنها مثل حكاية العقرب والضفدع (قصة تراثية تقول الأشخاص الأشرار غالبًا لا يستطيعون مقاومة غريزة إيذاء الآخرين حتى لو كان ذلك ضد مصلحتهم)؛ فرئيس الحكومة الإسرائيلية لا يرفض باستخفاف أي فكرة أو طلب يأتي من واشنطن فحسب؛ بل يريد بوضوح أن تستمر حرب غزة إلى أجل غير مسمى دون أي نتيجة سياسية طبيعية.

وربما يواجه نتنياهو بعض العقبات من قبل زملائه في مجلس الوزراء الحربي، بيني جانتس وجادي آيزنكوت، ووزير الدفاع يوآف جالانت؛ لكنه يعمل عمدا على تفاقم المصالح الأمريكية والإسرائيلية كما جاء بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

* صدام مع إيران

وتتابع الصحيفة الإسرائيلية، أن الحرب المستمرة، وإحجام نتنياهو عن الإعلان عن أي أفكار حول اليوم التالي في غزة، والتطورات التصعيدية الكبرى والمشئومة في لبنان، كلها عوامل تخلق صدعا بين السياسات الأمريكية والإسرائيلية لدرجة أن البعض في إدارة بايدن والكونجرس بدأوا يعتقدون أن نتنياهو يحاول جر الأمريكيين إلى حرب مع إيران.

* الاتفاق النووي وغزو العراق

وتشير الصحيفة لسوابق تاريخية؛ بقولها وهذا هو نفس المنطق الملتوي الذي اتبعه نتنياهو عندما شجع صديقه الحميم، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018.

وبالعودة لأكثر من عقدين، كان هذا أيضا المنطق الأساسي لجلسته في الكونجرس عام 2002 (كان نتنياهو يشغل منصب وزير الخارجية) التي شجعت الأمريكيين على غزو العراق.

* مستقبل غزة

وتطرقت الصحيفة للحديث عن الرؤية الأمريكية لمستقبل قطاع غزة بعد نهاية الحرب، وبأن تؤول إدارته لقوة دولية مؤقتة ذات مكون عربي.

وعن موقف نتنياهو؛ فقد وصفته بأن يمثل جحودًا عميقًا للولايات المتحدة وبايدن بقيامه بتشويه الفكرة الأمريكية، مؤكدا أسلوبه المعتاد بألا يشرح ما يعارضه ولا يقدم أبدًا بديلاً؛ فقد فعل ذلك من خلال الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، وفعل ذلك مرة أخرى عندما انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018، تاركًا لإيران الحرية في تخصيب وتخزين كميات غير مسبوقة من اليورانيوم.

* قراراته تحكمها الأهواء

وبالعودة إلى انقلابه الدستوري مطلع عام 2023، ومنذ بداية هذه الحرب، كان لدى الأمريكيين مخاوف بشأن نوعية قرارات نتنياهو، خوفا من تلويثها باعتباراته شخصية.