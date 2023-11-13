حازم عمر: يمكنني إصلاح الاقتصاد خلال 3 سنوات حال فوزي بالانتخابات الرئاسية

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنّه قادر على إصلاح الاقتصاد المصري بشكل هيكلي خلال ثلاث سنوات حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «في المساء مع قصواء» على شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن الإصلاح لا يعني رفع الأسعار على المواطنين لكن يجب أن يكون هيكليا وشاملا.

وأوضح أن إصلاح الاقتصاد لا يتم من خلال التعامل مع مشكلة صغيرة، لكنّ هناك حاجة للعمل على ثمانية عناصر مرتبطة جميعها بالاقتصاد.

وبحسب عمر، تتمثل العناصر الثمانية عناصر في عجز الموازنة، والصناعة، والتجارة الداخلية والخارجية، والاستثمار، والجهاز المصرفي والسياسات النقدية، والتوظيف، والخدمات، والزراعة.

ونوه بأن كل قطاع يجب أن يخدم القطاع الآخر، مع ضرورة الربط بين القطاعات الثمانية.

ولفت إلى أن الدولار جزء من المشكلة وليس كل المشكلة، موضحا أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب إجراء إصلاحات في العناصر الثمانية.

ورأى أن مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية أمر غير مُجدٍ بشكل كبير، بقدر ما يتوجب الاهتمام بزيادة حجم المحصول في حد ذاتهسيصلح الاقاصتاد امصري هيكلي خلال ثلاث سنوات حال فوزه بالانتخابات، من خلال جعل قطعة الأرض مناسبة وقادرة على ثلاث دورات زراعية وليس دورتين.

واعتبر أنه من الضروري كذلك أن يتم توسيع صلاحيات البنك المركزي دون إخراج الحكومة منه.

وأوضح أن مثل هذه السياسات تساهم في جعْل الاقتصاد قوميا، ولا يتأثر بالصدمات ولا التوترات الجيو سياسية.