الجزيرة تعلن إصابة مصورها في غزة وتضرر عربة البث جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت فضائية «الجزيرة» عن إصابة مصورها في غزة عصام مواسي بجراح طفيفة، وتضرر عربة البث جراء القصف الإسرائيلي، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» باستشهاد أحد أفراد طاقمها وإصابة آخر بإصابة شديدة في قطاع غزة.

وأعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استشهاد مصور قناة «القاهرة الإخبارية»، الذى يغطي أحداث غزة من أمام محيط مستشفى الشفاء.

وكتب «الطاهري»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين: «أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله».

من جانبها، أشارت وزارة الإعلام الفلسطينية، إلى استشهاد 50 صحفيا فلسطينيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت وكالة فلسطين اليوم، أنه منذ انطلاق الحرب على قطاع غزة بلغ عدد الشهداء الصحفيين 50 صحفیًا، منوهة أن عددهم يمثل 4 بالمائة من إجمالي عدد الصحفيين الناشطين في القطاع.

وقالت إن «تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة والصعوبة الشديدة في الاتصالات يتسببان في تعقيد عمليات التوثيق، مما يعني أن ما تم توثيقه لا يشمل جميع الجرائم المرتكبة».