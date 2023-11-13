نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، تقلصت مساحة الأراضي المتاحة لزراعة القمح الشتوي في أوكرانيا بدرجة كبيرة، وفقا لأرقام الصناعة.

وقال دينيس مارشوك، نائب رئيس المجموعة الزراعية الأوكرانية، للصحفيين في كييف اليوم الاثنين، إنه مع زراعة 3.8 مليون هكتار، يوجد فقط نصف المساحة المتاحة للقمح الشتوي مقارنة بالمساحة التي كانت متاحة قبل الحرب.

وقال مارشوك، إن التراجع يعود بشكل جزئي إلى أن مساحة كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في تلك المنطقة المهمة زراعيا لا تستخدم بسبب القتال.

وأشار إلى أن العديد من المزارعين لم يحصلوا على مبالغ مالية كافية من محاصيلهم الصيفية ليتمكنوا من شراء البذور.

وأوضح مارشوك، أنه لهذا السبب من المتوقع أن تكون هناك كميات أقل من المحاصيل في فصلي الربيع والصيف المقبلين، مضيفا أنه في حين أن إمدادات الغذاء داخل أوكرانيا لن تتعرض لتهديدات، إلا أن كميات الحبوب المتاحة للتصدير ستكون أقل.