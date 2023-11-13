البرازيل تطلق أول دفعة من السندات المستدامة

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طرحت البرازيل أخيرا أول دفعة من السندات المستدامة والتي تمثل اتفاقا طال انتظاره بهدف دعم أجندة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا البيئية والاجتماعية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وثائق الطرح القول إن البرازيل صاحبة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية والتي تضم حوالي 60% من غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية تعتزم بيع سندات تستحق السداد في 2031.

وقال مصدر مطلع إن أول محادثات بشأن العائد على السندات شهدت اقتراحا بنحو 8ر6%.

وبحسب بيانات الطرح فإن جزءا من الحصيلة سيخصص لتمويل مشروعات بيئية واجتماعية مؤهلة وفقا لإطار عمل تم اعتماده مؤخرا في البرازيل بشأن السندات المستدامة.

يذكر أن البرازيل تبحث منذ سنوات دخول سوق السندات الخاضعة لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية، مما أدى إلى تزايد اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية الأمريكية بمتابعة مدى نجاح الطرح الذي قال عنه وزير المالية البرازيلي فردناند حداد إن استقباله كان "استثنائيا".

وبينما قالت مصادر مطلعة إن البرازيل كانت تعتزم المضي قدما في الطرح في أوائل أكتوبر الماضي، فإن تغيير أسعار الفائدة الأمريكية وزيادتها أدى إلى اشتداد الضغط على أصول الدول النامية والصاعدة، مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

كما يأتي طرح السندات الخضراء البرازيلية في الوقت الذي تعهدت فيه حكومة الرئيس لولا دي سيلفا بخفض الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز برامج الرفاه الاجتماعي.

كما يمثل الطرح خطوة مبكرة من جانب البرازيل للحاق ببرامج السندات الخاضعة لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية في الأسواق الصاعدة الأخرى ومنها الصين والمكسيك.