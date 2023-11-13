تحريك دعوى ضد مدير ألماني بتهمة بيع آلات إنتاج بنادق هجومية لشركة أسلحة روسية

عتزم الادعاء العام الألماني مقاضاة المدير التنفيذي لشركة من ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا بتهمة بيع آلات لإنتاج بنادق هجومية لشركة أسلحة روسية رغم القيود التجارية مع روسيا.

وحسب ما تم إعلانه في كارلسروه اليوم الإثنين، رفع الادعاء دعوى ضد الرجل وهو ألماني الجنسية لاتهامه بارتكاب عدة انتهاكات لقانون التجارة الخارجية أمام دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتجارت.

وستبت المحكمة في قبول الدعوى وفي حال قبلتها ستحدد موعدا للمحاكمة.

وحسب صحيفة الدعوى، كان الرجل يدير شركة لإنتاج وتجارة آلات التشغيل الحديثة وكانت له علاقات تجارية طويلة الأمد مع شركات تصنيع أسلحة روسية، ورغم أن الاتحاد الأوروبي فرض قيودا تجارية شاملة مع روسيا في عام 2014 بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، فإن الرجل أبرم مع شركة تصنيع الأسلحة الروسية في ربيع 2015 ثلاثة عقود لتوريد ما مجموعه ست آلات تشغيل وملحقاتها بقيمة إجمالية بلغت نحو مليوني يورو.

وتضمن أحد العقود تركيب الآلات وتدريب العاملين.

وأضافت صحيفة الدعوى أن عمليات التسليم تمت عن طريق شركات ثالثة في سويسرا وليتوانيا.

وبدوره اشترى الرجل عن طريق شركته من الشريك التجاري الروسي أربع بنادق هجومية للتجريب بقيمة 22 ألف يورو واستوردها إلى ألمانيا.

وتابعت الصحيفة أن المتهم قدم تاريخ العقد بمقدار عام وكأنه تم إبرامه قبل الحظر.

وكان تم القبض على الرجل في فرنسا في العاشر من أغسطس الماضي بناء على أمر اعتقال أوروبي، وهو يقبع في الحبس الاحتياطي في ألمانيا في الوقت الراهن.