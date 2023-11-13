قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الاحتلال الإسرائيلي صعّد الحملة الموجهة ضد مجمع الشفاء الطبي»، مشيرًا إلى تواصلهم مباشرة مع كل الجهات الأممية وطلبوا منها الحضور إلى المجمع ومراجعة كل جزء فيه لدحض رواية الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الاثنين، أن «الاحتلال لديه طائرات استطلاع تجوب المجمع على مدار الساعة»، ذاكرا أن «كل كاميرات الفضائيات تبث بشكل مباشر من المجمع، وترصد كل حركة فيه».

وأكمل: «لا شيء نخاف منه، لكننا نخاف من الحملة المشوهة والمسعورة التي قام بها الاحتلال، وندعو إلى العمل باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المؤسسات الصحية والأطقم والمرضى والجرحى، باعتبارها محمية في القانون الدولي».

وتابع: «المؤسسات الدولية – رغم المناشدات بإبقاء ممثليها - ارتهنت للقرارات الإسرائيلية بالخروج من مناطق شمال غزة إلى الجنوب، وبعضها خرج تمامًا من القطاع».

ولفت إلى «زيارة أكثر من 150 وفدًا طبيًا المجمع سنويًا، وإدراكهم أن المجمع مؤسسة صحية إنسانية تقدم الرعاية للمرضى والجرحى بشكل عام».

وأوضح أن «الشفاء المجمع الأكبر في فلسطين ويضم كل التخصصات الطبية والجراحية»، قائلًا إن «إدارة الظهر للمؤسسات الصحية والاحتياجات الصحية والطبية في غزة، تثير علامات استفهام على المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تحمى وتصون المؤسسات والمرضى والجرحى والنازحين».

وأشار إلى فقدان الضحايا لعدم توافر أية مقومات للحياة، مختتمًا: «نحن أمام لحظات حاسمة، وعلى المجتمع الدولي أن يتقدم بخطوات واضحة وإجراءات فاعلة لحماية المجمع والموجودين داخله، لا تتركونا فريسة للاحتلال بأي شكل».