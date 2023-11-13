محلل إسرائيلي: الشارع الغربي يرى قادة حماس مقاتلين من أجل الحرية وإسرائيل إرهابية

قال المحلل الإسرائيلي آفي ايسسخاروف، اليوم الاثنين، إن الشارع الغربي والعربي بات ينظر إلى قادة حركة حماس الفلسطينية على أنهم مقاتلين من أجل الحرية.

وأضاف "ايسسخاروف"، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه من المستحيل تجاهل ما أصبح على نحو متزايد واحدا من أعظم الكوابيس السياسية التي عرفناها.

- إسرائيل إرهابية وفلسطين تقاتل من أجل الحرية

وتابع أن غالبية العالم ينظر إلى الإسرائيليين كإرهابيين، في حين يُنظر إلى يحيى السنوار رئيس حركة حماس بغزة ورفاقه على أنهم مقاتلون من أجل الحرية، ويحظون بالثناء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الرأي العام الأمريكي والبريطاني، وبالطبع في الدول العربية، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول".

وأشار ايسسخاروف، إلى أنه بينما وقف العالم كله تقريبا في اليومين أو الثلاثة أيام الأولى من الحرب إلى جانب إسرائيل، تظاهر حوالي نصف مليون شخص يوم السبت في لندن ضد إسرائيل.

وتابع: "تمتلئ الشوارع في واشنطن ونيويورك بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، الذين يهتفون فلسطين حرة دون معرفة حتى أين تقع غزة على خريطة العالم".

وأوضح المحلل الإسرائيلي: "حتى زعيم حزب الله حسن نصر الله أدرك إلى أين يتجه الاتجاه العالمي، فامتنع عن تقديم التأكيدات بشأن الانضمام إلى حرب حماس، في حين دعا إلى زيادة الضغوط على الغرب، وهو يدرك بالفعل أن الرأي العام بأوروبا والولايات المتحدة على وجه التحديد هو الذي قد يؤدي في النهاية إلى وقف سريع لإطلاق النار".

ولفت إيسسخاروف، إلى أنه من المؤكد أن أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجادلون بأن أي حكومة إسرائيلية من المرجح أن تواجه موقفا مماثلا من العالم في حالة شن عملية داخل غزة.

- فشل دبلوماسي إسرائيلي وافتقار للقيادة

ورأي المحلل الإسرائيلي، أن الفشل الدبلوماسي ونقص الدبلوماسية العامة الذي نشهده لا يرجع فقط إلى معاداة السامية، بل ينشأ من الشعور السائد في العديد من البلدان حول العالم بأن إسرائيل تفتقر إلى القيادة التي تسعى إلى شيء يتجاوز توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وأضاف: "ما يحدث في الأيام الأخيرة هو أحد أكبر الإخفاقات السياسية والدبلوماسية العامة التي عرفتها إسرائيل على الإطلاق، وربما الأكبر بالنظر إلى الطريقة التي بدأت بها الحرب".

وتابع: "هناك شخص واحد فقط يتحمل المسئولية عن ذلك، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، معتبرا أن نتنياهو جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل.