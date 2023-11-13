المبعوث الأمريكي للشئون الإنسانية: مصر تقوم بدور كبير في ملف المحتجزين

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص بالشئون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، بالدور المصري في الأزمة الفلسطينية الراهنة، واصفا إياه بالحيوي والمهم وبشكل خاص فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد: «مصر تلعب دورا حيويا ومهما في إيصال المساعدات الإنسانية، لم يكن القيام بأي شيء في رفح ممكناً دون مساعدة استثنائية والتزام من الحكومة المصرية، إلى جانب دورها الحاسم في خروج مزدوجي الجنسية، وكذا دورها الكبير في ملف المحتجزين، ونعمل معها».



ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج لمساعدات دولية وليست مصرية وعربية فقط، بل هي بحاجة إلى الكثير من المساعدات، وهناك تنسيق بينهم مع مصر وإسرائيل.، معقبا: «نرحب بالمساعدة الإنسانية القادمة عن طريق مصر، المساعدات لا تكفي ونعمل مع مصر وإسرائيل لإدخال أكثر».