مراسم دفن مجندة إسرائيلية قتلت خلال المعارك البرية في غزة

بثت وسائل إعلام، لقطات مصورة من مراسم دفن مجندة إسرائيلية وذلك بعد مقتلها خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية، قد أكّدت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 44 قتيلا منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة.

وأحدث القتلى وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال، هما ضابط وجندي سقطا خلال معارك في شمال قطاع غزة ليبلغ بذلك الإجمالي المعلن لقتلي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 364 جنديا.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

وفيما تنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل برية، إلا أن المقاومة الفلسطينية تواصل تكبيدها خسائر ضخمة سواء على الصعيد البشري أو من حيث المعدات العسكرية التي يتم تدميرها جزئيا وكليا.