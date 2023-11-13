 أبو عبيدة: المقاومة واثقة من النصر.. وتترقب فعلا عربيا وإسلاميا يخشاه الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو عبيدة: المقاومة واثقة من النصر.. وتترقب فعلا عربيا وإسلاميا يخشاه الاحتلال

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 9:50 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 9:50 م

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة على ثقة مُطلقة بنصر الله وعدالة قتالها وقدسية معركتها.

وأضاف في كلمة مُسجلة، مساء الاثنين، أن المقاومة تخوض أم المعارك، مؤكدا أن الأمة الإسلامية مُلزمة بواجبها تجاه فلسطين وقضيتها التي تعتبر أمانة في أعناق كل العرب والمسلمين والأحرار في العالم.

وأشار إلى أن حالة الهستيريا التي يعيشها الاحتلال وأربابه خوفا مت تحرك قوى المقاومة بين الأمة العربية والإسلامية هو دليل على أن هذا هو الكابوس المرعب للاحتلال.

ولفت إلى أن المقاومة ترقب الفعل العربي والإسلامي لبيان مدى تأثيره الكبير وإرباكها للاحتلال المعتدي على الفلسطينيين.

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