بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد وشركة الفوسفات

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد وشركة فوسفات أبو طرطور، بهدف إجراء أبحاث ودراسات علمية لرفع كفاءة الفوسفات قليل الجودة وكيفية إنتاج أسمدة يمكن استغلالها لتحسين خواص التربة بالوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، والمهندس محمد عبدالعظيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوسفات مصر، وطارق الإمام سلامة نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من المسئولين بالشركة والجامعة.

وقال طنطاوي، إنه تم بحث تبسيط إجراءات البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا بالجامعة وتدربب طلاب الجامعة، في إطار دور الجامعة في تنمية المجتمع.

من جانبه قال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، أن البروتوكول يهدف إلى دعم أوجه التعاون المشتركة والتنسيق بين الكلية والشركة في مجال الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي ونقل سلاسل القيمة المضافة لتكنولوجيا التصنيع والتركيز وصناعة الأسمدة العضوية ونشر ثقافة تعظيم الاستفادة من الخامات المستخرجة من مناجم الفوسفات، وخفض تكلفة الإنتاج وتحسين الجودة وإضافة قيمة تسويقية للمنتجات عن طريق القوافل والحقول الإرشادية.

واضاف، أن البروتوكول تضمن حملات التوعية والإرشاد والعمل على إعداد خريطة سمادية للمحافظة لضبط منظومة استخدام السماد بإشراف الباحثين.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، أن البروتوكول يهدف إلى توسيع قاعدة التعاون بين الجامعة والشركة في إثراء المجال الزراعي وإقامة الندوات المشتركة بين الجانبين للارتقاء بالمستوى الفني في مجالات الزراعة وصناعة الأسمدة وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بخامات الفوسفات وإجراء الدراسات العلمية والفنية وزيادة المعامل المتخصصة الموجودة لدى الطرفين بهدف التعرف على الأجهزة والمعدات وطرق قياس الكفاءة الفنية والعمل على تحديثها وتطويرها.