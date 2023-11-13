نتنياهو للأمريكيين: حرب إسرائيل على غزة هي حربكم أيضا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمريكيين إلى اعتبار حرب إسرائيل على حركة حماس، حربهم أيضا.

وقال في مقابلة مع شبكة" سي إن إن" الأمريكية إنها "ليست مجرد حربنا، إنها حربكم أيضا". وقال إنها "معركة الحضارة ضد الهمجية".

وأكد أنه إذا لم تنتصر إسرائيل في الحرب، سينتشر الوباء إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، وحينئذ سيصيب أوروبا والولايات المتحدة، "وستكونون أنتم التاليين".

ورفض نتنياهو مجددا انتقادات دولية متنامية لعدد الشهداء الكبير من المدنيين في غزة خلال الحرب، وقال إن "إسرائيل تحارب وفقا للقانون الدولي"، و"الجيش الإسرائيلي يقوم بدور نموذجي في محاولة تقليل سقوط ضحايا من المدنيين".

وأضاف أن خسارة حياة مدني مأساة، لكنه حمل حماس المسؤولية، قائلا إنها تمنع الناس من مغادرة منطقة الحرب، "أحيانا تحت تهديد السلاح".

وأشار إلى أن حماس "أطلقت النار على المنطقة الآمنة وعلى الممر الآمن الذي أقمناه.. لمنع الفلسطينيين من ترك طريق الأذى. إنها تضع صواريخ داخل المدارس والمستشفيات ولها أنفاق أسفل أسرة الأطفال".

وأضاف نتنياهو أنه يجب ألا يقدم المجتمع الدولي دعما أخلاقيا للأشرار.