نونيز يشارك صلاح رقماً مميزاً بالدوري الإنجليزي

لم تكن ليلة انتصار ليفربول على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة، هي ليلة أرقام محمد صلاح النجم المصري فحسب، بل أن زميله الأوروجواياني داروين نونيز تشارك معه في بعض الأرقام المميزة أيضا.

صلاح كان قد سجل هدفين ليصبح اللاعب الأول في تاريخ ليفربول الذي يهز شباك المنافسين خلال أول 6 مباريات بالموسم على ملعب أنفيلد، كما وصل الفرعون الذهبي لـ 200 هدف في ملاعب الإنجليز سواء مع الليفر أو تشيلسي.

وبحسب شبكة "أوبتا" الإحصائية فإن صلاح ونونيز هما الثنائي الأكثر صناعة للفرص لبعضهما البعض، بواقع 19 فرصة من بينها 5 صناعات تهديفية.

الإحصائية أشارت إلى أن صلاح صنع 13 فرصة تهديفية لنونيز، سجل منها هدفاً، بينما صنع الأوجوروياني 6 فرص سجل منها صلاح 4 أهداف.