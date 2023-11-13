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فسّر الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، سبب الارتفاع الملحوظ لسعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إنّ الحرب على غزة ونقص تحويلات المصريين في الخارج من أسباب هذا الارتفاع.

وأضاف أن الأرقام التي كانت تدخل للجهاز المصرفي المصري من تحويلات المصريين بالخارج تراجعت لمستوى يكاد يكون هو والعدم سواء.

وأشار أيضا إلى تراجع نسبة عائدات السياحة على وقع الأوضاع التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.

ونوه بأن هذه العوامل جعلت المضاربة على الدولار مرتفعة للغاية، موضحا أن قيمة الدولار أمام الجنيه ليست واقعية وهي مستوى مبالغ فيه.

ولفت إلى أن البعض يتعامل بمستويات كبيرة للدولار من قِبل التجار بهدف إدخال بضائعهم.