الادعاء الفرنسي يطالب بسجن مارين لوبان سنتين

طالب الادعاء العام في باريس، اليوم الأربعاء، بسجن السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان لمدة سنتين واعتبارها غير مؤهلة للترشح للمناصب السياسية لخمس سنوات إضافية.

جاء ذلك في إطار محاكمة على خلفية الاشتباه باختلاس أموال تعود للبرلمان الأوروبي فيما بات احتمال مشاركتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027 على المحك.

ويواجه حزب التجمع الوطني و 25 من مسؤوليه، بينهم لوبان، اتهامات باستخدام الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين بالاتحاد الأوروبي للدفع لهيئة العاملين بالحزب ما بين 2004 و 2016، فيما يعد انتهاكا لقواعد الكتلة الأوروبية.

وطلب الادعاء من المحكمة إعلان لوبان مذنبة وفرض غرامة عليها بقيمة 300 ألف يورو وإصدار حكم بحبسها ثلاثة أعوام إضافية مع وقف التنفيذ. كما طلب سريان فترة اعتبارها غير مؤهلة للترشح للمناصب السياسية على الفور، بغض النظر عن تقديمها طعنا على الحكم من عدمه.

يشار إلى أنه أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في باريس الأسبوع الماضي أعربت لوبان عن أمنياتها " بالنجاح" للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في رسالة عبر منصة " اكس".

وربما تفكر لوبان، التي تعهدت بالترشح للرئاسة للمرة الرابعة في عام 2027، في أن إدانة ترامب في وقت سابق من العام لم تبعده عن مسار الوصول إلى البيت الأبيض.