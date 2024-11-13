بلينكن: بايدن يعتزم تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة من إدارته

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن، يعتزم تعزيز الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة من إدارته، وذلك بعد أن شنت روسيا على كييف هجوما متطورا بالصواريخ وبطائرات بدون طيار.

وقال بلينكن للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قبيل انعقاد الاجتماعات المقررة مع مبعوثي الحلفاء والمسئولين الأوكرانيين، إن الولايات المتحدة "ستستمر في تعزيز كل ما نقوم به من أجل أوكرانيا، للتأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها بصورة فعالة ضد هذا العدوان الروسي".

وحذر بلينكن من أن قرار كوريا الشمالية إرسال قواتها لعمليات قتالية بجانب القوات الروسية، "يتطلب ردا حازما، وسيحصل عليه"، دون أن يوضح أي تفاصيل.

جدير بالذكر أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية والكورية الجنوبية والأوكرانية، تفيد بأن ما يصل إلى 12 ألف جندي مقاتل من كوريا الشمالية يتم إرسالهم إلى الحرب. ومن المتوقع نشر الجزء الأكبر من هذه القوات في منطقة كورسك الروسية، حيث تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي.