تقارير: نادي لانس الفرنسي يسعى لضم إبراهيم عادل

يسعى نادي لانس الفرنسي للتعاقد مع الدولي المصري إبراهيم عادل، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، وذلك من أجل دعم هجومه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الهجومية التي يعاني منها لانس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، إذ سجل الفريق 12 هدفا في 11 لقاء، الأمر الذي يعجل برغبة مسؤولي النادي في التعاقد مع أوراق هجومية قوية.

وقال موقع "سبورت" الفرنسي إن نادي لانس يسعى للتعاقد مع إبراهيم عادل في الميركاتو الشتوي المقبل لإيجاد حل عاجل لأزمة الهجوم، علما بأن اللاعب كان محل اهتمام أولمبيك ليون في الميركاتو الصيفي عقب تألقه مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن لانس سيكثف مفاوضاته مع اللاعب وناديه من أجل إتمام الصفقة بنجاح، علما بأن عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز ممتد حتى 2029.