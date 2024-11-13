تركيا تعتزم التقدم بطلب استضافة مؤتمر التغير المناخي في 2026

قال وزير المناخ التركي مراد كوروم، اليوم الأربعاء، إن بلاده بصدد التقدم بطلب استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في 2026، وذلك خلال المؤتمر السنوي(كوب 29) المنعقد حاليا في أذربيجان.

وأوضح كوروم، أمام المؤتمر المنعقد في باكو، أن"تركيا ستشكل، لدى توليها رئاسة المؤتمر، جسرا بين الدول المتقدمة والدول النامية".

ولم يحدد كوروم المدينة التركية التي يجرى بحث اختيارها لاستضافة المؤتمر في 2026.

ويُذكر أنه يجرى تناوب استضافة المؤتمرات بين مناطق العالم. وفي العام المقبل، ستستضيف مدينة بيليم في البرازيل مؤتمر كوب 30 نيابة عن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وتشكل تركيا جزءا من مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، والتي ستقرر الدولة التي ستستضيف المؤتمر.

وشعرت تركيا بتأثيرات تغير المناخ، مع تعرضها لأحداث مناخية قاسية ومتكررة، بما فيها موجات حر. وتعاني بحيرات تركية كبرى، ومنها بحيرة فان في شرقي تركيا وبحيرة توز في وسط الأناضول، من الجفاف.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له في باكو، أمس الثلاثاء، إن تركيا ملتزمة بمكافحة تغير المناخ.