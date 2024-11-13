زعيم المعارضة في موريشيوس رئيسا للوزراء

• رامغولام: سأقوم بتفكيك نظام التجسس ومنح الحرية للمواطنين

فاز ائتلاف زعيم المعارضة في موريشيوس نافين رامغولام، "تحالف التغيير" بأغلبية ساحقة بلغت 60 من أصل 62 مقعدا في الجمعية الوطنية، ليتم تعينه رئيسا للوزراء يعود إلى المنصب بعد عقد من الزمان بعد الفوز بأغلبية ساحقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون في موريشيوس النتائج عن لجنة الانتخابات، حيث حصل تحالف التغيير على 62.6% من الأصوات في الانتخابات التي اجريت يوم الاثنين بما دفع رئيس الوزراء الحالي برافيند جوغنوث إلى الاستقالة.

وقال رامغولام (77 عاما) إن أول عمل له في منصبه سيكون تفكيك ما أسماه نظام التجسس في البلاد "حتى يكون الموريشيوسيون أحرارا في الحديث".

كانت الحكومة السابقة قد حجبت منصات التواصل الاجتماعي حتى اليوم التالي للانتخابات، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي بعد تسريب محادثات بين شخصيات عامة.



