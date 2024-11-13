 إسبانيا تطلق إنذارا باللون الأحمر في كتالونيا والأندلس بعد أسبوعين من فيضانات بلنسية - بوابة الشروق
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إسبانيا تطلق إنذارا باللون الأحمر في كتالونيا والأندلس بعد أسبوعين من فيضانات بلنسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 5:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 5:36 م

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إنذارا باللون الأحمر في أجزاء من إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد والأندلس في الجنوب، وذلك بعد أسبوعين من العواصف المدمرة التي ضربت منطقة بلنسية في الشرق.

وأفادت وكالة أنباء "أوروبا برس" بإجلاء نحو 3000 شخص من منطقة تقع بالقرب من نهر في مدينة ملقه بالأندلس، كإجراء احترازي.

وارتفعت حصيلة القتلى الرسمية للفيضانات التي وقعت في 29 من أكتوبر إلى 223، منهم 215 من مناطق حول بلنسية، حيث تم إعلان إنذار باللون البرتقالي لليوم الأربعاء.

ولقي ثمانية أشخاص آخرون حتفهم في الأندلس وكاستيا لا مانشا (قشتالة)، داخل بلنسية. ومازالت السلطات تدرج 17 شخصا في عداد المفقودين.


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