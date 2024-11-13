وصول الفنان العالمي قسطنطين كرياك الشخصية الدولية المكرمة لمدينة شرم الشيخ

وصل المخرج العالمي قسطنطين كرياك، رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا، لمطار شرم الشيخ الدولي، لتكريمه في الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، وكان في استقباله وفد من إدارة المهرجان برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي.

كرياك هو الشخصية الدولية المكرمة في الدورة التاسعة من لمهرجان، والتي من المفترض إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر، وهو ممثل مسرحي وسينمائي وقائد ثقافي، درس التمثيل في بوخارست.

كما أنه رئيس ومؤسس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا، والمدير العام لمسرح "رادو ستانكا" الوطني في سيبيو، ورئيس سوق سيبيو للفنون المسرحية، ولعب دورا حاسما في الحصول على لقب سيبيو - عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2007، وكان عضوا في الفريق المعني باختيار ورصد عواصم الثقافة الأوربية من عام 2009 حتى عام 2012.

قسطنطين كرياك يعمل أستاذا في جامعة "لوسيان بلاغا" في سيبيو، وحصل على لقب دكتور فخرى من قبل جامعة ليدز متروبوليتان (2008)، وجامعة ويست تيميشوارا (2018).

فيما حصل قسطنطين على العديد من الجوائز لعل أهمها جائزة معهد أسبن لعام 2014 للمساهمة في التراث الثقافي الروماني والجائزة التي تمنحها مؤسسة اليابان ووزارة الخارجية اليابانية (2015)، وقدم أكثر من 40 عرضا، بالتعاون مع مخرجين مهمين، مثل Iulian Vișa، وAndriy Zholdak، وMihai Măniuțiu، وSilviu Purcărete، وKushida Kazuyoshi.