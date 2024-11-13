وزير الخارجية المصري: لدينا اتصالات يومية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

كشف وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، عن اتصالات يومية مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير عبدالعاطي قوله، لدى وصوله اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إن الهدف واحد وهو وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في أسرع وقت على لبنان.

وأكد أن مصر تقف الى جانب لبنان بشكل كامل وهي تقدم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني في هذه المحنة.

وقال الوزير عبد العاطي: "لدينا اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية وهناك اتصالات يومية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب لوقف هذا العدوان".

ووفق بيان للخارجية المصرية ، استقبل ناصر ياسين وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية، الوزير عبدالعاطي لدى وصوله اليوم إلى مطار بيروت، حيث قام وزير الخارجية بتسليم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان .

وأعلن الوزير عبد العاطي، أن الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت 21 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى 88 طنا.