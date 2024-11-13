مالي تعتقل سياسيا بارزا لانتقاده المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو

اعتقل المجلس العسكري الحاكم في مالي أحد أبرز السياسيين في البلاد اليوم الأربعاء لانتقاده الحكام العسكريين في بوركينا فاسو المجاورة، حسبما أفاد نجله ومصدر قضائي.

وقال أحد موظفي النظام القضائي إن السلطات في مالي اعتقلت عيسى كاو نجيم، الذي كان يدعم في السابق القائد العسكري الحالي لمالي كولونيل عاصمي جويتا قبل أن ينأى بنفسه عنه، وذلك بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبية، وهي جريمة في مالي. وتحدث الموظف إلى وكالة أسوشيتد برس(أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته.

وكان نجيم زعم على قناة "جوليبا تي في نيوز" يوم الأحد الماضي أن الحكام العسكريين في بوركينا فاسو، الحليف المقرب لمالي، اختلقوا أدلة على محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر/أيلول.

وقال عثمان نجيم نجل السياسي إن السلطات احتجزت والده ونقلته إلى السجن الرئيسي في العاصمة المالية باماكو اليوم الأربعاء، وأضاف "أنه يعلم أنه معتقل بسبب كفاحه السياسي".

كانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول تقع في غرب أفريقيا، قد شكلت في سبتمر 2023 تحالفا دفاعيا .

وتخضع الدول الثلاث لحكم مجموعات عسكرية في أعقاب انقلابات أدت إلى مخاوف على مستقبل الديمقراطية في المنطقة.