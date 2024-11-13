جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في ضاحية بيروت الجنوبية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة للسكان اللبنانيين في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال جيش الاحتلال، على لسان المتحدث باسمه للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، مساء الأربعاء: "عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في مناطق حارة حريك وبرج البراجنة.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها لجيش د على المدى الزمني القريب".

وادعى أدرعي قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸برج البراجنة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/BtVAp5Z4LQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2024

ومن المعروف، واستنادا إلى وقائع كثيرة، لا يمهل جيش الاحتلال المدنيين، الصادرة لهم أوامر إخلاء فرصة للمغادرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال إنه استكمل موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وزعم أنه على مدار الساعات الماضية، تم استهداف مستودعات أسلحة ومقرات قيادة إرهابية وبطارية صواريخ لحزب الله في بيروت.