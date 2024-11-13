محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في أبوتشت

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة أبوتشت، وذلك لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حسن سير العمل وانتظامه، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت الجولة الميدانية لمحافظ قنا، تفقد عدد من المشروعات التنموية، مثل المجمع الحرفي بقرية الكرنك ومجمع المواقف بمدينة أبو تشت، والمشروعات الخدمية كمحطة المياه بالقارة، ومشروعات الطرق مثل أعمال كوبري نجع النجار بأبوشوشة وكوبري كوم يعقوب، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الحضرية، ومنها مركز الخدمات الاجتماعية، ومجمع الخدمات الزراعية بالقارة، والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بأبوتشت، ومستشفى أبوتشت المركزي ومقر المستشفى القديم.

كما تابع محافظ قنا، جولته بزيارة مدرسة حسين إبراهيم خفاجي الإعدادية، موجهًا بضرورة تطوير ملعب المدرسة لتمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكد محافظ قنا، حرصه الدائم على تحقيق المصلحة العامة من خلال الجولات الميدانية في جميع المدن والمراكز؛ بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، وسرعة الاستجابة لها من خلال تقديم حلول فورية، بما يساهم في تخفيف أي معاناة عن كاهل المواطن القنائي.

واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد المجمع الحرفي بقرية الكرنك، موجهًا بإعادة طرح المجمع للاستثمار، وتشغيله لخلق فرص عمل للشباب في القرية.