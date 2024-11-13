بلينكين في بروكسيل لتسريع المساعدات الموجهة لأوكرانيا قبل تسلم ترامب

يجري اليوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات طارئة مع الحلفاء الأوروبيين في بروكسيل للتسريع المساعدات الموجهة لأوكرانيا على خلفية انتخاب دونالد ترامب رئيسا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصحريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن بلينكن سيلتقي اليوم مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي "للبحث في دعم أوكرانيا في دفاعها بوجه العدوان الروسي".

ولم تكن زيارة بلينكن معلنة مسبقا، لكنها تأتي عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الذي لوح خلال حملته بوقف المساعدات لكييف، علما بأن الولايات المتحدة هي أكبر داعمي أوكرانيا عسكرياً، حيث تثير عودة ترامب إلى البيت الأبيض قلقا في أوكرانيا التي تعتمد على المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نحو 3 سنوات.

كان ترامب قد أبدى إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسخر من تقديم 175 مليار دولار من المساعدات الأميركية لكييف منذ الغزو، خلال تصريحات سابقة أكد فيها أنه قادر على وضع حد للحرب في أوكرانيا في يوم واحد.