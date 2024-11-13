رئيس حي شرق مدينة نصر يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026

عقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، تنسيق تنظيمي مع شركات المرافق ومديري إدارات شئون الخطةوالإنارة والطرق والمشروعات، لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 بالحي.

وكانت أهم المقترحات: تنظيم سير أعمال إجراءات طرح التعاقدات والاهتمام بتحديد جدول زمني للانتهاء منها، ووضع المقترحات بأهم المناطق والشوارع التي تحتاج لتطوير لوضعها في الخطة الاستثمارية 2024/2025، ووجه بالتأكيد على عدم الحفر فى الشوارع المدرجة فى الخطة إلا بعد مرور ثلاث سنوات طبقا لتعليمات مديرية الطرق والنقل، كما أكد الاهتمام بإنجاز الأعمال المطلوبة في الموعد الزمني المحدد وفقاً للخطة الموضوعة.