 رئيس حي شرق مدينة نصر يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 - بوابة الشروق
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس حي شرق مدينة نصر يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026

شريف حربي:
نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 5:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 5:10 م

عقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، تنسيق تنظيمي مع شركات المرافق ومديري إدارات شئون الخطةوالإنارة والطرق والمشروعات، لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 بالحي.

وكانت أهم المقترحات: تنظيم سير أعمال إجراءات طرح التعاقدات والاهتمام بتحديد جدول زمني للانتهاء منها، ووضع المقترحات بأهم المناطق والشوارع التي تحتاج لتطوير لوضعها في الخطة الاستثمارية 2024/2025، ووجه بالتأكيد على عدم الحفر فى الشوارع المدرجة فى الخطة إلا بعد مرور ثلاث سنوات طبقا لتعليمات مديرية الطرق والنقل، كما أكد الاهتمام بإنجاز الأعمال المطلوبة في الموعد الزمني المحدد وفقاً للخطة الموضوعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك