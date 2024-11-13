الأمم المتحدة: 14 ألف امرأة حامل تتضررن جراء العداون الإسرائيلي في لبنان

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تضررت حوالي 14 ألف امرأة حامل في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب تقرير نشره مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

وقال المكتب إن من المقرر أن تضع حوالي 1500 من هؤلاء النساء حملهن خلال الأسابيع المقبلة، بحسب أحدث البيانات.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن القتال في لبنان أدى إلى نزوح نحو 880 ألف شخص داخل البلاد.

وفر 470 ألفا آخرين عبر الحدود إلى سوريا المجاورة، حيث اندلعت حرب أهلية في عام 2011.

ويناشد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الجهات المانحة الدولية تقديم 426 مليون دولار لتوفير الدعم من المواد الأساسية للمتضررين في لبنان. وحتى الآن، لم يتم جمع سوى حوالي ربع هذا المبلغ المستهدف.