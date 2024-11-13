بلينكن: الولايات المتحدة تريد هدنا حقيقية وممتدة في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد هدنا حقيقية وممتدة في قطاع غزة حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى المحتاجين إليها، مشيرا إلى أن أفضل سبيل لمساعدة الناس هو إنهاء الحرب.

وقال بلينكن، للصحفيين خلال زيارة إلى بروكسل إن الأشهر الماضية كانت مروعة لسكان قطاع غزة، وإن الوضع صعب للغاية، والطريق لمعالجة احتياجات الناس في غزة بأفضل طريقة هي إنهاء الحرب.

وأكد أن إدارة بايدن تعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن (الأسرى) لكن حماس لا تريد ذلك، على حد تعبيره.

وقال الوزير الأمريكي إن إسرائيل تتحمل مسئولية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وإن عليها اتخاذ إجراءات لتسهيل وصول المساعدات للقطاع.

وأضاف: "نريد أن تدخل الشاحنات التجارية التي تحمل البضائع لقطاع غزة وليس فقط شاحنات المساعدات".

• بلينكن: إسرائيل حققت أهدافها

وأضاف بلينكن "لقد حققت إسرائيل، وفق معاييرها، الأهداف التي وضعتها لنفسها، ويجب أن يكون هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب".

وبعد انتهاء مهلة مدتها 30 يوما منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل لاتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، قالت واشنطن أمس الثلاثاء إن إسرائيل لا تمنع المساعدات عن غزة وبالتالي لا تنتهك القانون الأمريكي.

وبالمقابل، قالت 8 منظمات إغاثة دولية إن إسرائيل لم تلبٍ المطالب الأمريكية المتعلقة بتحسين وصول المساعدات، بينما قال خبراء في مجال الأمن الغذائي إن المجاعة باتت وشيكة على الأرجح في أجزاء من غزة.

ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بقوة منذ بداية عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وتنتهي ولاية بايدن في يناير وسيخلفه دونالد ترامب العائد مجددا للبيت الأبيض.

• بايدن وترامب يبحثان قضية الأسرى

وفي السياق، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي اليوم بعائلات المحتجزين الأمريكيين السبعة لدى حماس.

وأكدت تلك المصادر أن بايدن ما زال يعمل لتحقيق انفراجة في مفاوضات إطلاق "الرهائن" (الأسري) ووقف إطلاق النار في غزة.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن مصر وقطر منخرطتان في مفاوضات التوصل إلى اتفاق يهيئ للإفراج عن الأسرى في غزة، في حين تتحدث عائلات الأسرى بغزة على تناقص مؤشرات بقائهم على قيد الحياة.

وأضافت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تعتقد أن هناك عددا من المبادرات والطرق من شأنها أن تمكن من التوصل لإبرام اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.