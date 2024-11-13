تستعد أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، لتنفيذ قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة للمواطنين الخميس المقبل بقرية نجع شيبانة في مركز رفح، ويوم الأربعاء 27 من الشهر الحالي بقرية الروضة في مركز بئر العبد، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومديرية الطب البيطري بالمحافظة،

تقدم القافلة خدمات الكشف والرعاية والعلاج، بما في ذلك الرعاية التناسلية والفحص بالسونار، وإجراء العمليات الجراحية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، وإجراء اختبارات لمرض البروسيلا، وسحب عينات للتقصي النشط عن مرض إنفلونزا الطيور، والتقصي الوبائي للعديد من الأمراض، بما فيها الأمراض العابرة للحدود.

كما تشمل القافلة أنشطة التوعية والإرشاد حول الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة، وكل ما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، إضافة إلى التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وإجراء اختبارات وتحاليل بإشراف معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع العريش.

وتهدف القافلة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتوفير الإرشاد الطبي البيطري اللازم للنهوض والحفاظ على الثروة الحيوانية.