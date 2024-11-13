كلية طب طنطا تطلق حملة للتبرع بالدم بين العاملين بالمستشفيات الجامعية

أطلق الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعـة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حملة التبرع بالدم للطلاب والعاملين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري فى إطار مشاركة كلية الطب جامعة طنطا المتميزة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك بالتعاون مع الدكتورة أمل سافوح مدير بنك الدم الإقليمى بطنطا، وبحضور الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، والدكتور أشرف سمير مدير الشؤون الطبية بالتأمين الصحي ونائب مدير الفرع، والدكتورة منى قطيط منسق المبادرة الرئاسية بداية بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، أن هذه الحملة تأتي استكمالا لسلسلة مشاركات كلية الطب جامعـة طنطـا المتميزة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وتستهدف التوعوية بأهمية وفوائد التبرع بالدم وضرورة نشر هذه الثقافة بين الجميع وترسيخ القيم الإنسانية القائمة على البذل والعطاء لسد احتياجات المرضى وهو ما يعد جزءا هاما من المسئولية الإنسانية والرسالة التي تقوم بها الكلية في عملها المجتمعي ودورها المحوري فى تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة فى مختلف المجالات.



وأوضح أن الحملة نجحت خلال يومها الأول فى تجميع إجمالي ١٩٠ كيس دم للاستفادة بها لدعم بنوك الدم بالمستشفيات الجامعية وبنك الدم الاقليمي بطنطا.