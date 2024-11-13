وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل تتحمل مسئولية دخول المساعدات الإنسانية لغزة باستمرار

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة إدخال شاحنات الأغذية إلى قطاع غزة، قائلًا إن 900 شاحنة مساعدات تنتظر بمعبر كرم أبو سالم ولا تستطيع الدخول إلى غزة؛ بسبب مخاوف من النهب.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، على هامش زيارته إلى بروكسل للقاء مسئولي حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تتحمل مسئولية دخول المساعدات الإنسانية لغزة باستمرار.

وأضاف: «نحتاج رؤية توقف حقيقي وممتد للقتال في غزة حتى يتسنى وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها، بالمماثلة لما حدث في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال داخل القطاع».

ولفت إلى أن بلاده أرسلت رسالة إلى إسرائيل شهر أكتوبر الماضي؛ لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة التي تضمن دخول المساعدات إلى غزة.

ووصف الأشهر الماضية بأنها «سيئة جدًا»، قائلًا إن تحقيق نتائج الطلبات الأمريكية على أرض الواقع، يتطلب بعض الوقت.