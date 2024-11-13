هيئة الرقابة النووية اليابانية تستبعد مفاعلا عن العمل لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما

استبعدت هيئة الرقابة النووية اليابانية، اليوم الأربعاء، مفاعلا من إعادة العمل في شمال وسط البلاد، فيما يعد أول استبعاد وفقا لمعايير السلامة التي تم إعادة تطبيقها بعد كارثة فوكوشيما 2011.

ويعد القرار ضربة لليابان في الوقت الذى تسعى فيه لتسريع إعادة تشغيل المفاعلات لتعظيم القوة النووية.

وقالت هيئة تنظيم النشاط النووي، إن مفاعل تسوروجا رقم 2 " غير لائق"، مشيرة إلى أن الشركة المشغلة أخفقت في معالجة مخاطر السلامة الناجمة عن وجود خطوط معيوبة نشطة محتملة؛ مما من الممكن أن يحدث زلازل أسفلها.

ويعد المفاعل، الذي تشغله شركة جابان للطاقة النووية، أول مفاعل يتم رفضه وفقا لمعايير السلامة التي تم إقرارها خلال عام 2013 بناء على الدروس الناجمة عن كارثة انصهار محطة فوكوشيما النووية في أعقاب وقوع زلزال قوي وموجات مد عاتية "تسونامي".

وقال رئيس الهيئة شينسوكي ياماناكا للصحفيين: "لقد توصلنا لهذا القرار بناء على الفحص الصارم".

وقالت شركة جابان للطاقة النووية، في بيان، إنها تشعر بالأسف الشديد لصدور هذا القرار، مضيفة أنها ستستمر في جهودها لاستئناف عمل المفاعل.