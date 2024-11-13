مجلس الإصلاحيات بولاية أركنساس يوافق على موقع لبناء سجن يستوعب 3 آلاف سجين رغم اعتراضات

وافق مجلس الإصلاحيات بولاية أركنساس الأمريكية يوم الجمعة على موقع تبلغ مساحته 815 فدانا لبناء سجن من المخطط أن يستوعب 3 آلاف سجين ، على الرغم من اعتراضات السكان والمسؤولين المحليين وتأكيدهم أنهم فوجئوا بشراء الولاية للأرض.

وصوت المجلس لقبول الأرض التي اشترتها الولاية مقابل نحو 3 ملايين دولار لبناء سجن تقول حاكمة الولاية الجمهورية سارة هاكابي ساندرز ومسؤولو الإصلاحيات إن هناك حاجة إليه لتخفيف ازدحام نزلاء الولاية في سجون المقاطعات.

ولم يذكر المسؤولون كم تبلغ تكلفة السجن كما لم يحددوا جدولا زمنيا لبنائه. ودعت ساندرز، إلى توفير 3 آلاف سرير جديد للسجون، وخصص المشرعون 330 مليون دولار لهذا الغرض في العام الماضي. كما تمت إتاحة مبلغ إضافي للمشروع قدره 75 مليون دولار كان مخصصا في الأصل لتوسيع إحدى وحدات السجون.

وقال رئيس مجلس الإدارة بيني ماجنيس خلال الاجتماع الذي عقد عبر "زوم" مع نحو 300 شخص :هذا التصويت اليوم، يبدأ الكثير من الدراسات والكثير من عمليات التفكير... ربما يكون هناك احتمال ضئيل، لكنه احتمال، ألا ينجح هذا. لكننا وصلنا إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى قبول الموقع حيث يمكننا أن نمضي قدما ونتحقق من بعض تلك المعلومات".