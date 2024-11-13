ترمب لبايدن: السياسة صعبة

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال استقباله في البيت الأبيض.

وقال ترامب لبايدن، إن "السياسة صعبة وليست دائماً عالماً لطيفاً"، قبل أن يضيف: "لكنه عالم لطيف اليوم" بالنسبة له، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه تم إخراج المراسلين بسرعة من الغرفة التي استقبل فيها بايدن ترامب.

وجاءت هذه الزيارة التي عادة ما تكون بروتوكولية عادية، حاملة طابعا مميزا، لاسيما أن ترامب لم يتقبل بصدر رحب على الإطلاق خسارته عام 2020، بل اتهم فريق بايدن بالتزوير والتلاعب بالنتائج.

كما أمضى السنوات الأربع الماضية يهاجم بايدن، ويصفه بالعجوز الخرف، والضائع والضعيف.