تايوان: العاصفة الاستوائية أوساجي تتحول إلى إعصار

ذكرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان، أن العاصفة الاستوائية "أوساجي" اشتدت لتتحول إلى إعصار ، صباح اليوم الأربعاء ومازالت في طريقها لتتجاوز جنوب شرق تايوان بين يومي الجمعة والأحد المقبلين.

وأضافت الإدارة، أن العاصفة التي حدثت في الساعة الثامنة صباحا، مازالت على بعد 1100 كيلومتر، جنوب شرق جنوب تايوان، ومن المتوقع حاليا أن تدخل قناة باشي، ثم تتجه شمالا وتتحرك إلى المياه جنوب شرق تايوان، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم الأربعاء.

وأضافت الإدارة، أنه نظرا لسرعتها المتسارعة – 28 كيلومترا في الساعة، اعتبارا من الساعة الثامنة، ربما يتم إصدار تحذير بحري بشأن العاصفة، تلك الليلة، بدلا من غد الخميس، كما كان يتوقع سابقا.

وتابعت الإدارة، أنه فيما يتعلق بتأثيره، سيجلب "أوساجي" زخات مطر في أماكن متفرقة أو معزولة في معظم تايوان، لاسيما في الشرق وفي شبه جزيرة هينجتشون، في الجنوب، عندما يصبح أقرب إلى تايوان بين الجمعة والساعات الأولى من صباح الأحد.