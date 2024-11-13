محطة طاقة رياح في كندا تشتري توربينات بقدرة 100 ميجاوات من شركة نورديكس الألمانية

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أعلنت شركة نورديكس الألمانية لصناعة توربينات الرياح اليوم الثلاثاء أنها تلقت طلبية من محطة لتوليد طاقة الرياح في كندا لشراء توربينات بقدرة 100 ميجاوات.

وسوف تورد نورديكس بموجب الصفقة 19 توربينا من طراز إن 163/ 5 إكس للشركة المسؤولة عن تطوير وتشغيل المحطة، والتي لم يتم الكشف عن اسمها.

وقال الشركة الألمانية إنه سوف يتم توريد التوربينات على أعمدة اسطوانية من الصلب بطول 125 مترا بحلول صيف 2026، مضيفة أن العميل طلب توربينات بمواصفات التشغيل في الطقس البارد.

وسوف تجهز نورديكس شفرات التوربينات بأنظمة لمكافحة التجمد. وتقلل هذه الخيارات من إهدار الطاقة وبالتالي تعزز انتاج الكهرباء في المواسم الباردة، بحسب الشركة.

وقامت نورديكس بتركيب محطات توليد طاقة رياح تزيد طاقتها عن 53 جيجاوات في أكثر من أربعين سوقا، وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضي نحو 5ر6 مليار يورو (9ر6 مليار دولار) فى عام 2023 .