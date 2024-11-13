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مسئول أوكراني: روسيا تشن هجوما بصواريخ ومسيرات على كييف

كييف - أ ب
نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 11:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 11:33 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرهي بوبكو، أن روسيا شنت هجوما باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة كييف لأول مرة منذ 73 يوما صباح اليوم الأربعاء وأن تقييم الأضرار لا يزال جاريا.

وانطلقت صافرات الإنذار من الهجمات الجوية لعدة ساعات.

وقال بوبكو إن الدفاعات الأوكرانية دمرت العديد من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ونحو اثنتي عشرة طائرة مسيرة.

وقالت خدمات الطوارئ إن رجلا يبلغ من العمر 48 عاما أصيب بجروح في الرأس في منطقة بروفاري في كييف.

وقال حاكم كييف، رسلان كرافشينكو، إن الحطام الناجم عن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في مستودع.

كما أعلن بوبكو عن فرض قيود على إمدادات الكهرباء للشركات والصناعة في كييف بسبب القصف الروسي ونقص إنتاج الكهرباء.

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