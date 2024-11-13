المستشار الألماني: لن نترك أوكرانيا تواجه روسيا وحدها

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تترك أوكرانيا تواجه روسيا وحدها.

وقال أمام مجلس النواب الألماني: «أوكرانيا يمكنها الاعتماد على بلادنا وتضامننا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «إحدى المهام التي تواجهنا في أوروبا واضحة جدا: علينا أن نضمن أن تكون لأوكرانيا، كونها دولة ديموقراطية وصاحبة سيادة، فرص جيدة».

وفي الوقت نفسه، أعاد تأكيد معارضته استخدام كييف الأسلحة الألمانية بعيدة المدى ضد روسيا.

وتابع: «أعارض استخدام الأسلحة التي نسلمها لكييف لإطلاق النار داخل الأراضي الروسية»، مشددا على ضرورة أن تواصل ألمانيا بذل كل ما في وسعها لضمان عدم تفاقم هذه الحرب.

من جهة ثانية، أكد شولتس أنّه على ألمانيا بذل كل ما في وسعها بعد انتخاب دونالد ترامب للحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة والتي تُعدّ أساسا لنجاح الاقتصاد في أوروبا، وفق قوله.

وأشار إلى أنه أجرى محادثة جيدة مع دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال: «علينا أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار تطور هذه العلاقات بشكل جيد خلال العقود المقبلة، بغض النظر عن الحكومة القائمة هنا أو هناك».