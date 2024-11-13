وصل منذ قليل أول المكرمين بالدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الفنان السوري ممدوح الأطرش، إلى مدينة شرم الشيخ لحضور حفل الافتتاح المقرر انطلاقه الجمعة الموافق 15 من الشهر الحالي.

ممدوح الأطرش فنان ومخرج سوري مواليد محافظة السويداء عام 1945، وخرّيج أكاديمية الفنون بالقاهرة - المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1973، وعضو نقابة المهن التمثيلية بمصر، وكذا عضو نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية، وعمل كممثل ومخرج مسرحي وتلفزيوني، ومن أهم أعماله "كسر عضم، مقابلة مع السيد آدم، بروكار، هواجس عابرة، خرزة زرقاء"، وغيرهم.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 15 حتى 20 من شهر نوفمبر، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان.

ويقام المهرجان برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.