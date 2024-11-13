 محافظ بني سويف يبحث مع مستشار وزير الري عددا من الملفات بالمحافظة - بوابة الشروق
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محافظ بني سويف يبحث مع مستشار وزير الري عددا من الملفات بالمحافظة

حازم الخولي
نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 2:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 2:23 م

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا مع المهندس محمود عنان، مستشار وزير الموارد المائية والري، وبحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الري على مستوى المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم جهود اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات تحصيل مستحقات الدولة في المشروعات والخدمات التابعة لوزارة الري، مؤكدا أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات المختصة، بما في ذلك إدارات الري والزراعة والمرافق، للتغلب على التحديات والمعوقات التي قد تواجه عمليات التحصيل وتنفيذ المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون والتنسيق المستمرين بين مختلف الأجهزة التنفيذية أمر ضروري، مؤكدا التزام المحافظة بتسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، لاسيما المتعلقة بقطاع الري الذي يعتبر من أولى القطاعات الحيوية.


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