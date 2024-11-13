وزير الأوقاف: تدريب عدد من أبناء سنغافورة بأكاديمية الأوقاف الدولية

بحث الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مع محمد أزري عزمان، رئيس الجمعية المحمدية بسنغافورة، أوجه التعاون في تأهيل الأئمة في سنغافورة وتدريبهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأكد الأزهري، في بيان صحفي اليوم، إعداد برنامج مخصص لهم وفقًا لمعالم المنهج الأزهري بالأكاديمية، مشيرا إلى تعظيم قيمة الوطن والمواطنة لدى أبناء سنغافورة، وتعزيز انتماء الإنسان إلى وطنه وترسيخ قيمة المواطنة التي تحمي أبناء الوطن جميعًا على تنوعهم.

من جهته، أعرب رئيس الجمعية المحمدية بسنغافورة، عن سعادته بموافقة الوزارة على تدريب عدد من أبناء سنغافورة بأكاديمية الأوقاف الدولية، راجيًا الوزير أن يجود بالنصح والإرشاد بما يحقق الارتقاء بالمستوى الفكري والعلمي للأئمة بسنغافورة، ليكونوا عونًا لوطنهم عند عودتهم بعد إتمام التدريب بالأكاديمية، ومشاعل نور تبث قيم السماحة والبر والقسط والتعايش في بلد معروف بتنوعه.

وتطرق اللقاء لاستعراض وجيز لأنشطة الجمعية المحمدية، ممثَلَةً في مجالات الدعوة والتربية والعمل الاجتماعي لخدمة عموم الشعب السنغافوري.

كما تخلل اللقاء لعرضَ تصور مبدئي للدورة التدريبية المرتقبة لمتدربي الأئمة لدى أكاديمية الأوقاف الدولية، مع إشارة وزير الأوقاف إلى ارتكازها إلى مفاهيم السماحة والسعة واللين كما نزل بها القرآن الكريم وأوضحتها السنة المطهرة.