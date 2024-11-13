روسيا تحتج على استهداف إسرائيل مناطق قريبة من القاعدة الجوية الروسية في سوريا

• المبعوث الروسي لسوريا: الضربات الإسرائيلية في مناطق متاخمة لقاعدة حميميم.. وقدمنا احتجاجاً إلى إسرائيل

احتجت روسيا على عملية استهداف إسرائيلية على منطقة قريبة من القاعدة الجوية الروسية في سوريا التي وقعت الشهر الماضي.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية صباح اليوم، "نفذت إسرائيل بالفعل غارة جوية واحدة في المنطقة المجاورة مباشرة لقاعدة حميميم، أي أنها لم تضرب القاعدة الجوية بشكل مباشر، لأن ذلك سيكون له، بطبيعة الحال، عواقب سلبية للغاية، بما في ذلك بالنسبة لإسرائيل".

وأكد لافرينتييف: "مثل هذه الأعمال غير مقبولة، ونحذر من مغبة تكرارها".

كانت روسيا قد أعلنت نيتها لنشر نقطة إضافية للشرطة العسكرية في مرتفعات الجولان، كجزء من مهمة مراقبة المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل.

وفي إطار الضربات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، تتعرض الجمهورية العربية السورية بشكل متواصل لاعتداءات إسرائيلية على أراضيها لمزاعم مختلفة.