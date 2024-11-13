نائب رئيس البرلمان الليبي يتهم السفارة الأمريكية بتقويض توحيد المصرف المركزي

اتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، اليوم الأربعاء، السفارة الأمريكية لدي ليبيا باستمرار تدخلاتها في الشأن الاقتصادي الليبي، وتقويض توحيد المصرف المركزي الليبي، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن النويري لفت في بيان رسمي اليوم الأربعاء إلى أن بعض اللقاءات والآراء التي تروجها السفارة الأمريكية تتعارض مع القوانين المالية السارية في ليبيا، مما يفرض واقعًا مخالفًا للقانون المحلي، مبينا أن هذه التدخلات تهدف إلى تقويض نجاح مصرف ليبيا المركزي بعد توحيده وتشكيل مجلس إدارته، الأمر الذي يمكن أن يعرقل سير عمل المصرف ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي.

وحذر النويري من أن استمرار هذه الأنشطة قد يجعل المصرف المركزي طرفا في المعادلة السياسية، ما يهدد استقرار الحوكمة في المصرف ويقوض شرعية إدارته، داعيًا إلى ضرورة عدم تسييس عمل المؤسسات المالية الوطنية.

وطالب النويري بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة في ليبيا بأخذ دورها في الحد من هذه التدخلات التي اعتبرها "مخالفة للقانون"، داعيًا البعثة إلى توضيح موقفها أمام الشعب الليبي حول من هو المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة، هل هي البعثة الأممية نفسها أم سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا.